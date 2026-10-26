В НАТО опасаются требования Путина вывести войска из Восточной Европы

Россия намерена использовать предстоящие переговоры по Украине, чтобы ослабить оборону НАТО. Москва может потребовать вывода войск альянса из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, которая вступила в НАТО в 2023 году – и таким образом откатить натовское военное присутствие к уровню 1997 года, пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в Кремле заявили, что к переговорам необходимо подключить всю Европу, так как без ее участия достичь соглашения будет сложно. В то же время, значительного прогресса на первом этапе трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби Москва не ожидает – это лишь "пробный заход".

Представители Украины и ЕС согласились обсуждать послевоенную архитектуру безопасности на предстоящих переговорах. Предложение передал спецпосланник США Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. При этом европейские власти заявляют, что их позиция по требованиям Москвы не изменилась – они отказываются выводить войска и ядерное оружие с территории бывших советских республик.