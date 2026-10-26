Сергей Соседов перед смертью раскрыл диагноз тяжелобольной Софии Ротару: никто и не догадывался

София Ротару после начала спецоперации не показывается в России. Артистка живет в элитном поселке под Киевом. Многие ругали ее за поддержку украинских властей, и только Сергей Соседов с пониманием относился к "хуторянке", ведь он знал страшный секрет артистки.

Соседов в своих интервью призывал пощадить и поберечь Ротару, а однажды проговорился, что она тяжело больна. Критик не смог больше молчать и озвучил диагноз исполнительницы.

"У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве – и подавно. Она здесь задыхалась всегда", — признался Сергей.

Кроме того, музыкальный критик незадолго до смерти рассказал, что на родине Софии Михайловне приходится очень тяжело. Артистка вынуждена делать вещи, которые идут вразрез с ее природой.

"Она попала под этот каток нацистов, ей просто стали угрожать! Ротару рискует своей жизнью, если она будет выступать против националистов, ее могут убить", — говорил Соседов, отмечая, что в Крыму живут родственники певицы, за их жизни 79-летняя артистка тоже очень переживает.

Напомним, что Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.