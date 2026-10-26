Рада продлила военное положение на Украине

Военное положение на Украине продлено еще на 90 дней. Верховная рада проголосовала за предложение главы киевского режима Владимира Зеленского. Прямая трансляция заседания велась на парламентском телеканале.

Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года. Соответствующее решение поддержали 293 депутата. Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз. Также продлена принудительная мобилизация.

Из-за военного положения в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы. Этим пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года. Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, они неоднократно продлевались.