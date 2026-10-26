Владимир Зеленский осознает, что исход трехсторонних переговоров будет неблагоприятным для Украины. Тем не менее, он предложил перейти к ним – зная, что они, скорее всего, завершатся на условиях России, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз", политолог Франсуа Асселино.

Как написал Асселино на своей странице в социальной сети X, Украине при таком исходе переговоров придется изменить свою конституцию. Это необходимо, чтобы официально закрепить отказ от вступления в НАТО и признать передачу Крыма и Донбасса России.

В Москве ранее отметили, что переговоры в Абу-Даби запланированы на первую половину ноября. В Кремле подчеркнули, что темами обсуждения станут вопросы безопасности для России и Украины после выхода на мирное урегулирование.