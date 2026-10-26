Ушаков раскрыл темы выступления Путина на саммите Россия-Африка

Владимир Путин на саммите Россия-Африка расскажет о совместных проектах и инициативах. Темы выступления российского президента раскрыл журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, президент России расскажет о реализуемых в странах Африки совместных инициативах в торгово-экономической сфере. Кроме того, речь пойдет о культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Глава государства расскажет также, о поддержке российской стороной развития государств африканского континента.

Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Помощник президента сообщил, что Владимир Путин в среду, 28 октября, организует торжественный прием в честь участников форума. Прием пройдет в Грановитой палате Кремля, передает РИА Новости.