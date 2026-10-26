Москвичам пообещали теплое начало ноября

Теплое начало ноября пообещали москвичам в Гидрометцентре России. Как предполагает начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Александр Голубев, теплой будет вся первая декада месяца.

По прогнозам синоптика, днем первого ноября воздух прогреется до плюс семи - плюс девяти градусов. Ночью ожидается около плюс двух - плюс трех градусов. Местами возможен небольшой дождь, однако существенных осадков пока не прогнозируется.

По словам Голубева, серьезных отрицательных температур и снега в первые десять дней ноября не предвидится. Дневные значения температур останутся положительными, ночные же, по предварительным данным, не будут опускаться до значимых минусов, передает РИА Новости.