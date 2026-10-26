Меньше суток осталось до локального перемирия в заблокированных ВСУ Алешках. В Кремле поддержали механизм, предложенный Меланией Трамп, отметив, что это может стать примером для аналогичных договоренностей и на других участках.

"В гуманитарных целях абсолютно может. Тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны. Хочется надеяться, что украинская сторона выполнит все договоренности", - сказал Дмитрий Песков.

Пока же ВСУ блокируют доставки продовольствия, медикаментов и социально значимых товаров в населенный пункт, заявляют в нашем Минобороны. Только за последнюю неделю нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БПЛА по Алешкам. Киевский режим демонстрирует полное нежелание выходить на мирный трек. И в тот момент, когда американские медиаторы согласовывают со сторонами очередной переговорный раунд, в Верховной Раде продлевают военное положение и мобилизацию еще на 3 месяца. Это значит, никаких выборов, о которых еще недавно говорил Зеленский. Причем говорил не только о них: "Мы не можем говорить о нейтральном статусе и ограничении численности армии. Вопросы территории могут обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Мы ничего ни на что не меняем".

Резкая перемена репертуара у Зеленского совпала с запросом дополнительных 70 миллиардов евро у Брюсселя. Но, делится закулисными спорами издание Politico, Чехия, Словакия и Венгрия участвовать в кредитовании Украины отказываются. Немецкие дипломаты назвали эти страны "дармоедами". Хотя в той же Польше не скрывают - уже сыты по горло хотелками Зеленского.

В Париже министры обороны группы Е5 обсуждают долгосрочную поддержку Киева. В ноябре Германия, Польша, Франция, Италия и Великобритания планируют провести учения по послевоенному развертыванию сил на Украине. В Кремле неоднократно заявляли - появление там европейского военного контингента будет означать войну с Россией. Но Европа роет себе яму. Financial Times сообщает: пока Берлин закупает у Киева партию крылатых ракет "Барс". Недорогие, с дальностью полета до 1000 километров. Франция уже готова разместить на территории десяти стран истребители Rafale, способные нести ядерное оружие.

"Во Франции считают, что американский стратегический потенциал предназначен для защиты территории США, а настоящий ядерный зонтик Европы - это в лучшем случае гравитационные ядерные бомбы B-61, разработанные в 1960-х годах для того, чтобы остановить советские танковые дивизии. Французские крылатые ракеты ASMP-A с ядерными боеголовками, установленные на Rafale, предназначены для нанесения ударов по основным городам России. Это совершенно иной уровень сдерживания", - пишет The Wall Street Journal.

Остальная Европа тоже готовится, пишет Le Monde. Аварийные супермаркеты строят в Финляндии. Министр обороны Великобритании призывает запасаться едой. Не сдержались даже на телевидении: "Я должен воевать за правительство, которое наводнило Британию миллионами низкоквалифицированных мигрантов, допустило стремительный рост цен на энергоносители? Молодые британцы не могут позволить себе жилье, они с трудом находят низкооплачиваемую работу. А мы собираемся призывать их в армию, чтобы они умирали за страну, которая ничего им не дала?".

ЕС затягивает в порочный круг налогово-бюджетных и социальных кризисов, пишет Politico. Причем протестный вирус поражает всю больше европейских стран. Из избалованного ребенка Макрон превратил Францию с самого больного человека Европы.

"9 из 10 французов пессимистично смотрят в будущее и считают, что их детям будет хуже, чем им самим. Общеевропейское исследование показало, что менее половины французских респондентов гордятся демократической системой страны", - говорится в материале.

Ущерб от протестов во Франции - десятки миллионов евро. Но Макрон винит в этом соцсети. Соцсети в ответ смеются. Самый популярный мем - глава 5-й республики посреди пылающей Франции, думает о том, как наскрести денег Украине. Но в проекте бюджета на следующий год урезать уже совсем нечего. Остается только брать новые кредиты, которые сработают как анальгетик. Хотя болезнь уже перерастает в хроническую стадию.