Власти направят средства Херсонской и Запорожской областям на горячее питание школьников

Правительство направит средства Херсонской и Запорожской областям на горячее питание школьников младших классов. Об этом на совещании с вице премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер рассказал, что такая мера поддержки действует по всей стране. Для этого уже создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты. На эти цели новым регионам будут выделены дополнительные средства. Премьер поручил вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову проконтролировать поступление финансирования в субъекты.