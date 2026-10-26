Власти направят средства Херсонской и Запорожской областям на горячее питание школьников

Правительство направит средства Херсонской и Запорожской областям на горячее питание школьников младших классов. Об этом на совещании с вице премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер рассказал, что такая мера поддержки действует по всей стране. Для этого уже создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты. На эти цели новым регионам будут выделены дополнительные средства. Премьер поручил вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову проконтролировать поступление финансирования в субъекты.
"Такая работа продолжается сейчас и в новых регионах. В частности, в Запорожской и Херсонской областях, которые сегодня активно восстанавливаются. Для чего правительство реализует там комплексную программу. Она направлена в том числе на обновление техники для хранения продуктов, приготовление горячего питания в образовательных учреждениях. Принято решение выделить на такие цели и средства для таких российских субъектов. Они позволят закупить и установить около 800 единиц оборудования современных пищеблоков в полусотне школ и детских садов", - сказал Мишустин.