Информационная кампания правительства Великобритании по подготовке населения к войне возымела свое действие. Британцы бросились скупать фонарики и радиоприемники, сообщило издание The Daily Telegraph.

По данным издания, продавцы фиксируют пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни. А продажи фонариков в онлайн-магазине электроники Maplin выросли по сравнению с прошлым месяцем на 284%.

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг 24 октября в статье для The Daily Telegraph написал, что страна должна быть готова к войне через 1 тысячу дней. С кем именно Лондон собирается воевать, не уточняется. Ранее власти Великобритании запустили информационную кампанию под названием Be Ready. Жителям советуют запасти продукты питания и воды на три дня, хранить дома наличные деньги, копии документов, медикаменты, радиоприемники и фонарики.