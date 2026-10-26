Небензя сообщил о сотнях российских детей в базе экстремистского "Миротворца"*

Двойные стандарты и банальная ложь - один из серьезных факторов, затрудняющих реализацию мандата Совета Безопасности по защите детей в украинском конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза международной организации дипломат заявил, что сотни несовершеннолетних россиян в возрасте от двух до 17 лет внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец"*.

По данным Небензи, на конец 2021 года в базу "Миротворца" были внесены более 300 несовершеннолетних россиян в возрасте от двух до 17 лет, а в 2025 году в его базу данных попали более 100 несовершеннолетних из России. Дипломат напомнил, что создатели интернет-ресурса рассматривают включенных в списки лиц как "врагов Украины", подлежащих ликвидации.

Дипломат обратил внимание на деструктивную позицию западных стран. Небензя обвинил представителей ЕС в тиражировании дезинформации вокруг темы защиты несовершеннолетних. В частности, представители Прибалтийских стран беззастенчиво штампуют ложь о похищенных и депортированных детях, передает РИА Новости.

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*Ресурс заблокирован в России как экстремистский и террористический