Горбенко отметил важность медиафестиваля "Родина в сердце" для профессионального сообщества

В столице с 26 по 30 октября пройдет ХI Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце", передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента средств массовой информации и рекламы.

В отборочную комиссию поступило 193 работы, 40 вошло в конкурс.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, кино и современные медиа позволяют рассказывать о самых разных сторонах жизни нашей страны.

"Фестивали, подобные "Родине в сердце", дают возможность авторам из разных регионов представить свои работы, обменяться опытом и обсудить новые подходы к созданию фильмов и медиапроектов. География участников нынешнего фестиваля впечатляет – работы присылали авторы из разных регионов нашей страны. Например, в конкурсном показе будут участвовать работы режиссеров из Читы, Мариуполя, Екатеринбурга, Грозного, Уфы, Выборга, Санкт-Петербурга и других городов. Москву представят режиссер Лолита Исмаилова с документальным фильмом "Три сестры" и автор телепрограммы "Горизонт Приключений. Приморье" Алина Старокорова. Одна из целей медиафестиваля "Родина в сердце" – воспитание патриотов своей Родины, своего народа, своей культуры. Помимо этого, форум имеет важное значение и для профессионального сообщества, поддержка авторов помогает развитию отечественной киноиндустрии и медиасферы в целом", - добавил заммэра.

В состав жюри вошли композитор Андрей Батурин, режиссер и продюсер Полина Бертэн, продюсер Филипп Кудряшов, киновед Богдан Шимохин, журналист Михаил Верещагин. Фильмом открытия стала игровая картина кинорежиссера Татьяны Мирошник "Слeзы дракона".

В дни медиафестиваля пройдут творческие встречи, семинары, мастер-классы по созданию телевизионных программ, телесюжетов, репортажей. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, билеты можно получить здесь.