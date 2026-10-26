Путин поручил активизировать обеспечение жильем семей с детьми на селе

Действующие меры по обеспечению жильем семей с детьми следует усовершенствовать. Соответствующее поручение дал правительству и профильным комиссиям Госсовета президент России.

Перечень поручений Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Речь идет о семьях, проживающих в сельской местности. Кабмину предлагается действовать во взаимодействии с комиссиями Госсовета по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Семья".

Подчеркивается, что при рассмотрении вопроса следует учитывать число детей в семье и приоритет индивидуального жилищного строительства. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.