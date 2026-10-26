Зеленский ввел в действие указ о круговой обороне городов на Украине

Решение Совета национальной безопасности и обороны о круговой обороне городов введено в действие на Украине. Указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Как пишет издание "УНИАН", указ предусматривает создание полосы инженерных заграждений. Эти меры должны усилить оборону городов. Также приказано определить способы реализации этих мер.

На указе – гриф "Для служебного пользования", так что подробности засекречены. Контролировать выполнение будет секретарь СНБО Игорь Клименко, все должно быть готово к зиме.