Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

Заморозки ожидаются на предстоящей неделе в Подмосковье. Жителей Московского региона об этом предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По данным метеоролога, местами в Подмосковье возможны несущественные кратковременные ночные заморозки. В столице на этой неделе столбики термометров в ночные часы покажут около плюс одного-шести градусов. Днем в Москве плюс 9-11 градусов, погода малооблачная и солнечная. Атмосферное давление высокое, сообщил метеоролог RT.

Минувшей ночью самым холодным местом Подмосковья оказались Серебряные Пруды. Термометры показали 1,8 градуса ниже нуля.