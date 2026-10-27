Стоимость минимальной продуктовой корзины на месяц снизилась на 1,5%

Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась до 7 845,2 рублей, сообщили "ТАСС" в ассоциации "Руспродсоюз".



"Стоимость минимального набора продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5%. Минимальный набор питания на одного человека в сентябре в среднем обошелся в 7 845,2 руб.", — сообщает ассоциация.



Дешевле всего продукты стоили в Мордовии, где сумма корзины составила 6 334,9 рубля, и в Пензенской области, там минимальный набор продуктов обошелся в 6 540,6 рублей.



Дороже всего продукты стоили на Чукотке — 21 497,8 рублей и в Камчатском крае — 13 760,4 рублей.