На Херсонском направлении сегодня начал действовать режим тишины. В четыре утра по московскому времени армия России прекратила боевые действия. Наши военные проводят инженерную разведку, чтобы обеспечить доставку в город социально важных грузов и эвакуировать желающих.

Как отметили в Минобороны, киевский режим на протяжении более двух лет ежедневно подвергает Алешки и артобстрелам, и атакам БПЛА. Кроме того, ВСУ дистанционно минируют подъездные пути, блокируя доставку продовольствия и медикаментов в город.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что существенный вклад в согласование гуманитарной миссии внесла первая леди США Мелания Трамп.