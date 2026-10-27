лава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Политик прокомментировал введение режима прекращения огня на херсонском направлении по договоренности между Москвой и Вашингтоном. Это позволит жителям Алешек и окрестностей эвакуироваться.

Как напомнил Дмитриев в социальных сетях, Трамп и его команда настаивают на том, чтобы "гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны". Европейцам стоило бы брать пример, считает российский политик.

Ранее западные журналисты и аналитики отмечали, что конфликт на Украине завершится рано или поздно заключением мирного соглашения, которое повергнет европейцев в шок. Европе, настроенной на затягивание конфликта, напомнили, что "было бы глупо полагать, что при цене на нефть в 110 долларов за баррель у ее второго по величине производителя в мире заканчиваются деньги".

Однако недружественные России страны Европы продолжают препятствовать мирному урегулированию, даже в ущерб собственным интересам. В частности, Еврокомиссия отклонила предложение Соединенных Штатов возобновить закупки газа из России в контексте украинского урегулирования и отказалась смягчать антироссийские санкции.