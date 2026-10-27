Германия готовит военный спецназ к войне против России

Германия ведет подготовку сил специального назначения своей армии к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом рассказал в понедельник, 26 октября, представитель командования спецназа Андреас Кюне.

Как заявил Кюне в интервью Bild, "мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией", причем подготовка ведется к длительным операциям: во время учений исходят из того, что на начальном этапе предполагаемого конфликта операции не будут иметь определенного срока завершения.

При этом военный спецназ бундесвера испытывает нехватку личного состава. По словам Кюне, сейчас штат укомплектован лишь на 70-80%.

Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич пожаловался, что армии европейских стран испытывают затруднения в связи с нехваткой личного состава. По словам американского генерала, "у нас определенно есть проблемы с аспектом личного состав", поскольку большую и эффективную армию невозможно сформировать "по щелчку пальцев".

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в "российскую агрессию" и не считает, что Россия планирует нападать на НАТО. Как подчеркивал американский политик, российский лидер Владимир Путин не вынашивает планы нападения на Североатлантический альянс, поэтому "я не беспокоюсь".