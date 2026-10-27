Сергей Лазарев сообщил о потере близкого человека: "Это всегда происходит внезапно, никто к этому никогда не готов"

Сергей Лазарев со сцены затронул тему, которая его сильно беспокоит. Популярный исполнитель едва сдержал слезы.

Накануне, 26 октября, Сергей Лазарев дал концерт. Он аж пять раз собрал полные залы в "Live Арена". Певец даже исполнил русскоязычную версию своего хита You Are the Only One, который принес артисту третье место на конкурсе "Евровидение" ровно десять лет назад.

А еще известный певец обратился к слушателям, рассказав, как трудно терять близких, передает "Алена, блин!". "Я думаю, каждый в зале сталкивался с потерей близкого человека. Я тоже. Это всегда происходит внезапно, никто к этому никогда не готов. Но я верю, что люди, которые уходят от нас, становятся нашими ангелами-хранителями. Думаю, что каждый из вас чувствует поддержку своих ангелов. Поэтому так важно вспоминать о них", - высказался Сергей Лазарев, едва сдерживая слезы.

Впрочем, развивать тяжелую тему он не стал, ведь концерт был призван дарить радость зрителям.

Однако певец никогда не скрывал, что отличается большой эмоциональностью. Так, еще год назад Сергей Лазарев объявил об уходе из шоу "Ну-ка, все вместе!". Свой спонтанный уход артист связал со здоровьем и нервами. По словам Лазарева, он очень эмоционально переживает взлеты и падения участников шоу. Иногда выступления выходят настолько трогательными, что невозможно сдержат слез.

"Я слишком эмпатичен и принимаю неудачи конкурсантов близко к сердцу! Не терплю несправедливые высказывания некоторых экспертов... Порой нервы на пределе", - жаловался певец. Однако спустя время Лазарев понял, что не может оставить шоу, которое за шесть лет стало частью его.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>