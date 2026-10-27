Российские бойцы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным на территории Украины.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, а также дронов большой и средней дальности.

Кроме того, мишенями для ударов стали объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, задействованные в интересах укронацистов.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский жаловался на ущерб от ударов возмездия, которые российские военные наносят в ответ на атаки бандеровцев на мирное население и гражданским объектам в России. Директор украинского Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко в интервью The Wall Street Journal предупредил, что в этом году скажется накопительный эффект: энергетической инфраструктуре нанесен колоссальный ущерб.

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что Украину ждет еще одна суровая зима и призвала "помочь ей выстоять под ударами".