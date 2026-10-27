Лариса Долина отменила концерты и не хочет выступать: она считает, что на нее навели порчу

Лариса Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года. Из графика артистки исчезли выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске.

Примечательно, что в Обнинске это уже вторая отмена — ранее там сорвался мартовский концерт, на который продали всего 10% билетов.

"Я уже устала от этого негатива. Я уже не могу ни говорить о нем, ни смотреть. Я не могу не отвечать на него, но я не хочу на это отвечать. Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал", - приводит слова Долиной "Звездец какой-то".

Однако в свободное время отдыхать за границей певица не планирует — максимум съездит на дачу, поскольку рабочий график и без того забит. Как передает Mash, основным источником заработка Ларисы Долиной пока остается театр. Она продолжает выступать на сцене Театра на Таганке в спектаклях "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" и "Фигаро".

Тем не менее, Лариса Долина строит планы. Она собирается заняться подготовкой новой программы и выйти с ней в следующем году.

Ранее артистка столкнулась с жесткой травлей после того, как отсудила у покупательницы роскошную квартиру в центре Москвы, которую сама же продала под воздействием телефонных мошенников. Однако новая собственница смогла доказать свое право на жилье и въехала в квартиру Долиной.

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