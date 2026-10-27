Появились омерзительные подробности обвинений отца Меган Маркл: вот что нашли в его тайнике

82-летний Томас Маркл-старший оказался в центре скандала. Отца герцогини Меган обвинили в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

По данным RadarOnline, в доме Томаса в городе Себу его сын Том нашёл ужасающие материалы и передал следователям четыре коробки с фотографиями, кассетами и книгами. Маркл-старший категорически отрицает какие-либо противоправные действия.

"Это самое ужасное обвинение, которое только можно предъявить человеку. Это полная чушь. Просто сплошная ложь. Это отвратительно. Я понятия не имею, почему Том пытается уничтожить меня этой ложью", — заявил отец Меган.

Обнародованная Марклом-младшим опись, содержащая около 80 позиций, включает компьютерное оборудование, накопители информации, DVD-диски, фотографии, негативы, книги и другие вещи. IT-специалисты изучили три жёстких диска и обнаружил файлы, которые могут содержать изображения сексуального насилия над детьми.

Среди книг, которые, по утверждению сына, принадлежали Марклу-старшему, значилось издание "Голливудские лолиты: синдром нимфетки в кино". Томас охарактеризовал эту книгу как труд по истории кинематографа. Кроме того, найден негатив, на котором Маркл-старший запечатлён рядом с человеком, выглядящим несовершеннолетним.

Сын настаивает, что Маркл-старший виновен в хранении ужасающих фото и видео. "С тех пор как разразился весь этот скандал, у моего отца не хватило смелости ни разу позвонить мне или хотя бы отправить сообщение, чтобы оспорить мои слова. И всё потому, что он знает: я говорю о нём правду. И он знает, что правосудие приближается", — отметил Том.