Собянин: Начинается комплексная реставрация гостиницы "Пекин"

В Москве началась реставрация знаменитой гостиницы "Пекин". Здание было построено в 1939-1956 годах в стиле сталинского ампира и является ключевым элементом архитектурного ансамбля Триумфальной площади. Гостиница "Пекин" была одним из лучших отелей советского времени. В наши дни гостиница признана памятником архитектуры регионального значения.

Как рассказал мэр Москвы, работы по реставрации будут идти поэтапно. В первую очередь работы проведут в корпусе со стороны 2-й Брестской улицы. Рабочие приведут в порядок кровлю, фасады, интерьеры, усилят конструкции здания и установят современные инженерные системы. Интерьеры также ждет реставрация.

Первый этап планируется завершить в 2027 году.

После этого начнется реставрация в корпусе со стороны Садового кольца, а затем — башенную часть. На втором этапе гостиничные номера переместят в отреставрированную часть здания и начнут работы в корпусе со стороны Садового кольца. В завершение специалисты отреставрируют центральную, башенную часть исторического здания. Там приведут в порядок главную входную группу, а также по историческим аналогам восстановят портал из дуба, входные двери с массивными художественными ручками и другие элементы.