Важное сообщение от Минобороны. Российская армия с 4-х утра ввела "режим тишины" в районе города Алешки в Херсонской области. Прекращение огня необходимо для проведения гуманитарной операции. Украинская сторона также сообщила о приостановке боевых действий на этом участке.

Перемирие в Алешках вступило в силу. О режиме тишины сообщили в Министерстве обороны России. Сейчас наши военные проводят инженерную разведку, чтобы обеспечить доставку в город социально важных грузов. Продумывают и пути эвакуации для жителей.

Город на протяжении двух лет подвергался ежедневным обстрелам со стороны ВСУ. Украинские националисты минировали подъездные пути и блокировали доставку продуктов и лекарств. Преодолев глубоко эшелонированную оборону противника, российская армия освободила населённый пункт Общее на Запорожском направлении. Продвижение штурмовых групп враг пытался сдержать при помощи FPV-дронов. Укрытия оборудовал под разрушенными зданиями. Маскировал входы и выхода. Применял датчики движения.

В Харьковской области мощную поддержку штурмовикам оказывают расчёты войск беспилотных систем. Операторы БПЛА обнаружили вблизи линии фронта вражескую артустановку "Краб". Используя дрон на оптоволокне, операторы легко преодолели вражеский РЭБ, идентифицировали цель и успешно её поразили.

На Днепропетровском направлении пехоту на линии боевого соприкосновения надёжно прикрывают снайперы. Ведут наблюдение за воздушной обстановкой, своевременно уничтожая вражеские беспилотники.

Воздушная разведка ЛНР в ходе круглосуточного боевого дежурства своевременно обнаружила вражеские БПЛА самолётного типа. Наши FPV-перехватчики протаранили дроны противника и уничтожили их прямо в воздухе.