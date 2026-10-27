Сербская оппозиция ворвалась на телеканал и напала на главного редактора

Демонстрация сербской оппозиции в центре Белграда вновь переросла в беспорядки. Агрессивно настроенные молодые люди в течение часа осаждали офис проправительственного телеканала.

В здании разбили окна и выломали дверь, после чего ворвались в студию. Погромщики оскорбляли журналистов и угрожали им расправой, а также напали на главного редактора. У одной из сотрудниц случился эпилептический припадок. Другим пришлось прятаться в подвале.

Всё это продолжалось до прибытия полиции, которая вывела активистов из здания. Атаке подвергся и другой телеканал, известный своей критикой в адрес оппозиции. Его офис забросали яйцами.