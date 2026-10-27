В Москве сегодня основной день саммита Форума стран экспортёров газа. Накануне прошла министерская встреча. И сегодня - переговоры на высшем уровне.

На мероприятие прибыли делегации из более чем 20 государств. В том числе президенты Ирана и Экваториальной Гвинеи, эмир Катара. Представлены Венесуэла, Алжир, Египет, Ангола, Азербайджан. Пленарное заседание в Центре международной торговле откроет Владимир Путин. Среди главных тем - энергетическая безопасность, развитие инфраструктуры и рынка. Ожидается подписание итогового документа - Московской декларации. Также у российского президента запланировано пять двусторонних встреч.

В Москву продолжают прибывать и гости третьего саммита "Россия - Африка". Он стартует завтра. На мероприятии ожидают делегации из 48 стран, почти половина из них будут представлены на высшем уровне. Кроме того, участие примут главы ведущих региональных организаций континента. По итогам будет подписан солидный пакет межгосударственных соглашений и контрактов.

В центре внимания - независимые платёжные системы, продовольственная и энергетическая безопасность. Кроме того, уже работает медиафорум - специальная дискуссионная площадка для представителей СМИ. Аккредитованы более полутора тысяч журналистов из 70 государств.