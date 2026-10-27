Родители просят о помощи: зрители ТВЦ собирают средства на лечение 6-летнего Давида

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 6-летнего Давида Гизятова. У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна - болезнь, которая не щадит никого. Она медленно, но неумолимо забирает у ребенка жизнь. Сначала Давид потеряет возможность бегать, играть, а со временем и дышать. Мальчик прошел непростой путь лечения - врачам удалось вывести заболевание в ремиссию. Но чтобы держать под контролем страшную болезнь, требуется специальная поддерживающая терапия, лекарства стоят больше трех миллионов рублей. Семье такую сумму собрать не под силу. Родители Давида просят о помощи.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

На первый взгляд, Давид - обычный 6-летний мальчик. Любит играть в машинки и настольный хоккей. Но каждый день – это борьба за шанс на будущее. Давид - долгожданный второй ребенок в семье. И вроде всё было хорошо. Но малыш не пытался ползать или встать на ножки. Врачи лишь разводили руками. Смертельную мышечную дистрофию Дюшенна у мальчика диагностировали только в 4 года.

"В этот момент как будто время совсем... Я не знаю, это удивительное какое-то явление, как будто все перестало существовать. Вообще никак не ожидали, что такое может быть", - рассказала Элина Гизятова, мама Давида.

"Не пожелаешь никому видеть, как твой ребенок увядает", - отметил Ренат Гизятов, папа Давида.

Коварная болезнь стала разрушать мышцы, лишая Давида возможности двигаться. Затем она начала бы поражать сердце и легкие. Медлить было нельзя. На помощь пришли неравнодушные люди, они собрали огромную сумму на препарат, врачи вывели ребёнка в ремиссию. Но назначили мальчику тяжёлую гормональную терапию. А это значит, что борьба за жизнь продолжается.

Препараты, которые ребёнок сейчас принимает, снимают воспаление, поражающее мышцы, но дают ужасные побочные эффекты.

"Он сейчас уже пошел на подготовку в школу, а у него рост трехлетнего ребенка. Плюс еще к этому, эти гормоны, они вымывают минерализацию из костей, то есть кости становятся пустыми", - рассказала Элина Гизятова.

Это значит, что из-за хрупкости костей любое неосторожное движение может привести к перелому. Для Давида такая травма - почти приговор: в гипсе мышцы быстро атрофируются. Но есть гормональный препарат, который будет держать под контролем смертельную болезнь, сохраняя кости целыми и не подавляя рост. Стоит необходимое лечение больше 3 миллионов рублей. Давид уже прошел столько испытаний и остановиться сейчас, буквально на финишной прямой, семья не может. Родители в отчаянии.

"Больше всего хочу, чтобы дети выросли, прожили счастливую жизнь. Я очень прошу вас помочь спасти жизнь моему ребенку", - сказала мама Давида.

Давид, как и все дети, хочет бегать с друзьями на улице, беззаботно играть на детской площадке и кататься на самокате. Но все это для него опасны.

"Я ему говорю: "Подрастешь и получится покататься", и он прямо душераздирающую такую фразу сказал: "Мама, я не могу дождаться, когда я уже подрасту и смогу кататься". А я понимаю, что я обещаю, но не знаю, наступит ли этот момент когда-нибудь вообще", - говорит Элина Гизятова.

Рядом всегда старший брат. Он старается делать все, чтобы Давид как можно чаще улыбался и, несмотря на болезнь, чувствовал себя обычным мальчишкой. Чтобы мышцы не слабели, Давид каждый день занимается с мамой. Упражнения мальчику даются непросто, некоторые причиняют боль.

Давид еще слишком мал, чтобы понять, какие трудности ему приходится преодолевать. Он просто хочет стать большим и жить полноценно. И помочь исполниться этим желаниям может каждый.

Ещё раз напомним - времени у Давида мало. Спасительные препараты мальчику необходимы как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Давида Гизятова, программа 2670