Коронавирус-ультрамутант может прийти в Россию

В России может появиться вариант коронавирусной инфекции PJ.2.1, который активно распространяется в США, Канаде и Европе. Об этом рассказал руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета (КФУ), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Как уточнил эксперт в интервью "Известиям", опубликованном во вторник, 27 октября, не исключено, что отдельные завозные случаи уже имели место, однако пока остались незамеченными.

При этом Ризванов подчеркнул, что появление коронавируса PJ.2.1 в России совершенно не означает, что он станет доминирующим. Уже не раз появлялись варианты возбудителя, которые сначала вызывали обеспокоенность ученых, но так и не получили широкого распространения.

Особенность коронавируса PJ.2.1 — в большом количестве генетических изменений, за которые этот вариант стали называть ультрамутантом. В то же время эксперты полагают, что пока нет оснований считать PJ.2.1 принципиально более опасным, чем другие циркулирующие варианты.

Ранее ходили слухи о том, что в Россию нагрянули мутировавшие штаммы так называемого гонконгского гриппа. Однако главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчеркивал, что отличий в клинических проявлениях гриппа, тяжести течения заболевания и частоте осложнений по сравнению прежними годами в России не наблюдается.

Между тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний: вероятность повторения пандемии COVID-19 крайне мала, поскольку возбудитель заболевания мутировал и адаптировался к популяции. Если штамм и становится более заразным, инфекция переносится легче, напоминая обычную простуду.