Савельева раскрыла детали расставания с Сафоновым: пытались спасти брак, но все тщетно

На днях певица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов объявили о разводе. Сейчас же артистка рассказала, что они пытались спасти брак и даже обращались за помощью к специалисту.

По словам певицы, проблемы в браке они заметили еще год назад. Тогда Саша и Кирилл отправились к семейному психотерапевту. Полгода они пытались разобраться, что происходит и как спасти отношения. Однако затем артисты закончили терапию и поняли, что больше не будут ею заниматься, потому что она оказалась бессильна.

"Приняли решение, что не получается. Движения на встречу друг к другу не случилось. Нам было важно признаться, что мы не так же любим друг друга, но любим в любом случае. Этот поступок, который мы делаем как будто из любви. Чтобы сохранить отношения, которые есть сейчас и для нас и для Леона", - подчеркнула Савельева.

При этом она заметила, что между ними никогда не было открытого конфликта, а развод стал следствием не какой-то конкретной причины, а ряда совокупности обстоятельств.

"Может быть, мы где-то перестали заботиться друг о друге именно как муж и жена. Произошла история, когда каждый в своей карьере, в своих мыслях, тревогах, целях и идеях. Было ощущение, что нас объединяла только работа", - объяснила артистка в новом интервью.

Больше всего Савельева и Сафонов переживают из-за реакции семилетнего сына Леона. Они боятся, что новость о разводе родителей может его травмировать. А он уже, по словам певицы, чувствует некий разлад. Тем не менее, Александра понимает, что рано или поздно ребенок все узнает. "Эта недосказанность не может длиться вечно", - заключила она.

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