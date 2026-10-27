Церковный календарь на ноябрь 2026 года: главные праздники, постные дни и родительские субботы

В ноябре 2026 года православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери, Собор Архистратига Михаила и дни памяти почитаемых святых. На этот месяц приходится Димитриевская родительская суббота, когда в храмах молятся об усопших. В конце ноября начинается Рождественский пост — время подготовки к Рождеству Христову.

Главные и двунадесятые православные праздники в ноябре 2026 года

Двунадесятых праздников в ноябре 2026 года нет. Ближайший из них — Введение во храм Пресвятой Богородицы — отмечается 4 декабря.

4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери.

Осенний праздник установлен в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот день верующие благодарят Богородицу за заступничество и обращаются к ней с молитвами о помощи и защите.

6 ноября — празднование иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Перед этим образом молятся об утешении в скорбях, помощи в болезнях и жизненных трудностях. Ноябрьское празднование связано с прославлением московской иконы в 1688 году.

8 ноября — день памяти великомученика Димитрия Солунского.

Церковь чтит святого, принявшего мученическую смерть за христианскую веру в начале IV века. В православной традиции Димитрий Солунский особенно почитается как небесный покровитель воинов.

14 ноября — день памяти бессребреников Космы и Дамиана Асийских.

Святые братья прославились помощью больным, за которую не брали платы, поэтому их называют бессребрениками. Вместе с ними Церковь вспоминает их мать — преподобную Феодотию.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Праздник посвящён архангелу Михаилу и всему ангельскому миру. Слово "собор" в его названии означает совместное прославление небесных сил; в народной традиции эта дата известна как Михайлов день.

26 ноября — день памяти святителя Иоанна Златоуста.

Церковь вспоминает архиепископа Константинопольского, выдающегося проповедника и толкователя Священного Писания. Его имя носит Божественная литургия, которая чаще всего совершается в православных храмах.

27 ноября — день памяти апостола Филиппа.

Филипп принадлежал к числу двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и проповедовал Евангелие. С его днём памяти связано второе название Рождественского поста — Филиппов пост.

29 ноября — день памяти апостола и евангелиста Матфея.

Матфей — один из двенадцати апостолов, которому церковная традиция приписывает первое Евангелие Нового Завета. До своего призвания Христом он был сборщиком податей, а затем оставил прежнее занятие и последовал за Спасителем.

Главные посты и постные дни в ноябре 2026 года

Большая часть ноября проходит вне многодневного поста, однако по средам и пятницам сохраняется еженедельное воздержание. В последние три дня месяца уже действует Рождественский пост. Праздничные даты, выпадающие на среду или пятницу, сами по себе не означают полной отмены поста.

28 ноября — начало Рождественского поста. Он продлится по 6 января 2027 года включительно.

26 ноября — заговенье на Рождественский пост. В 2026 году последний день перед постом, когда разрешена скоромная пища, приходится на четверг.

Родительские субботы и дни поминовения в ноябре 2026 года

В ноябре по календарю Русской православной церкви приходится один особый день поминовения усопших — Димитриевская родительская суббота. Её отмечают 7 ноября перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского. Поминовение в этот день распространяется не только на родителей, но и на других усопших православных христиан. В храмах совершают заупокойные богослужения, верующие подают записки об упокоении и молятся об умерших родных и близких. Традицию этого поминовения связывают с памятью о воинах, погибших в Куликовской битве; со временем она стала общим днём молитвы об усопших.

Православный календарь на каждый день ноября 2026 года

1 ноября — пророка Иоиля; мученика Уара и семи учителей христианских; перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; Собор святых Архангельской митрополии.

2 ноября — великомученика Артемия Антиохийского; праведного отрока Артемия Веркольского; преподобного Гавриила Самтаврийского.

3 ноября — преподобного Илариона Великого; перенесение мощей святителя Илариона Меглинского; преподобного Илариона Печерского.

4 ноября — Казанской, Андрониковской и Якобштадтской икон Божией Матери; равноапостольного Аверкия Иерапольского; семи отроков Ефесских.

5 ноября — апостола Иакова, брата Господня по плоти; перенесение мощей праведного Иакова Боровичского; святителя Игнатия Константинопольского.

6 ноября — иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"; мученика Арефы и с ним 4299 мучеников; преподобного Зосимы Верховского.

7 ноября — Димитриевская родительская суббота; мучеников Маркиана и Мартирия; праведной Тавифы; преподобноисповедницы Матроны Власовой.

8 ноября — великомученика Димитрия Солунского; мученика Луппа Солунского; преподобного Феофила Печерского; воспоминание землетрясения в Константинополе 740 года.

9 ноября — мученика Нестора Солунского; преподобного Нестора Летописца; преподобного Нестора Некнижного; обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского.

10 ноября — великомученицы Параскевы, наречённой Пятница; святителя Димитрия Ростовского; преподобного Иова Почаевского; святителя Арсения Сербского.

11 ноября — преподобномученицы Анастасии Римляныни; преподобного Авраамия Затворника и блаженной Марии, его племянницы; преподобного Авраамия Ростовского.

12 ноября — священномученика Зиновия и мученицы Зиновии; апостолов от семидесяти Тертия, Марка, Иуста и Артемы; Озерянской иконы Божией Матери.

13 ноября — апостолов от семидесяти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула; преподобных Спиридона и Никодима Печерских; священномученика Иоанна Кочурова.

14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и их матери преподобной Феодотии.

15 ноября — Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери; мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста; преподобного Маркиана Кирского.

16 ноября — обновление храма великомученика Георгия в Лидде; священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала; преподобного Акепсима Антиохийского.

17 ноября — преподобного Иоанникия Великого; священномучеников Никандра и Ермея; преподобного Меркурия Печерского; блаженного Симона Юрьевецкого.

18 ноября — святителя Тихона, патриарха Московского, в память избрания на Патриарший престол; отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов; святителя Ионы Новгородского; мучеников Галактиона и Епистимии.

19 ноября — святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского; преподобного Варлаама Хутынского; святителя Германа Казанского; преподобного Варлаама Керетского.

20 ноября — мученика Иерона и с ним пострадавших в Мелитине; преподобного Лазаря Галисийского; иконы Божией Матери "Взыграние" Угрешской.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября — иконы Божией Матери "Скоропослушница"; святителя Нектария Эгинского; преподобной Матроны Константинопольской; мучеников Онисифора и Порфирия; Собор Аланских святых.

23 ноября — апостолов от семидесяти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия; мученика Ореста; священномученика Милия Персидского.

24 ноября — великомученика Мины; мучеников Виктора и Стефаниды; мученика Викентия; преподобного Феодора Студита; блаженного Максима Московского.

25 ноября — святителя Иоанна Милостивого; преподобного Нила Постника; преподобного Нила Мироточивого; иконы Божией Матери "Милостивая".

26 ноября — святителя Иоанна Златоуста; мучеников Антонина, Никифора и Германа; мученицы Манефы.

27 ноября — апостола Филиппа; святителя Григория Паламы; преподобного Филиппа Ирапского; правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры.

28 ноября — мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; преподобного Паисия Величковского; Купятицкой иконы Божией Матери.

29 ноября — апостола и евангелиста Матфея; праведного Фулвиана, князя Ефиопского; преподобномученика Филумена Святогробца.

30 ноября — святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского; преподобного Никона Радонежского; преподобного Лазаря Иконописца; мучеников Ацискла и Виктории.