ВС России ударили по Южному мосту в Киеве

Российские бойцы в ходе нового массированного удара атаковали автожелезнодорожный мост Южный в Киеве, используемый для транзитных перевозок военных грузов. Об этом рассказали во вторник, 27 октября, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем "Макс"-канале, в Киеве также поражено предприятие по производству дронов, цех и мастерская по сборке беспилотных летательных аппаратов.

В Харьковской области поражен разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный Логистический Центр", который укронацисты задействовали в военных целях.

В море под удар угодил сухогруз, который вез в порт Черноморск Одесской области грузы для нужд ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил повреждение Южного моста через Днепр — пострадала инфраструктура метрополитена. В связи с этим движение автобусов и метро в украинской столице скорректировали, пустив его в обход перекрытого моста.

Ранее сообщалось, что работа силовых структур Украины нарушена в результате ударов ВС России по мостам в Киеве. В местном подполье поясняли, что через мосты и транспортные узлы, пораженные в результате российских атак, проходят служебные маршруты силовиков, перебрасывается техника, передвигаются патрули.