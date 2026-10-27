Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве и Московской области останется повышенным до конца октября. Об этом рассказал во вторник, 27 октября, начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт, показатели будут держаться на уровне около 754-756 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров ртутного столба.

В среду, 28 октября, атмосферное давление может достичь 760 миллиметров ртутного столба.

Однако к выходным показатель будет постепенно снижаться, добравшись в последний день октября до отметки 752 миллиметра ртутного столба, цитирует Голубева РИА Новости.

Как сообщает Гидрометцентр России на своем официальном сайте, в Москве сохранится антициклональный характер погоды: последняя неделя октября будет сухой и относительно теплой, с температурой выше нормы на четыре-пять градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в начале ноябре может выпасть слабый первый снежок, переходящий в снегодождь. Однако пока ожидать устойчивого снежного покрова не приходится: "Это временная история — снег будет таять".

Между тем снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, при этом высота снежного покрова в северных районах Якутии достигала 22 сантиметров.