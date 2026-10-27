ФСБ раскрыла схему с нелегальной миграцией и хищением денег на гособоронзаказе

ФСБ раскрыла крупную схему незаконной миграции и хищения средств при исполнении гособоронзаказа. Возбуждено более 100 уголовных дел, свыше 20 человек арестованы.

Как рассказали в ФСБ, преступная схема действовала в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Руководители нескольких коммерческих компаний создали преступное сообщество. Так, руководство швейного предприятия в Ростовской области совместно с другими фирмами организовало незаконный ввоз иностранных работников под видом высококвалифицированных специалистов. Документы с недостоверными сведениями оформляли через фирмы-однодневки.

В отчетности зарплаты таких сотрудников указывались на уровне 250 тысяч рублей в месяц. Фактически они получали около 60 тысяч, а квалификация была ниже указанной в отчетности. Так исполнители гособоронзаказа завышали стоимость исполнения контрактов.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантом вменяют мошенничество, легализацию денежных средств, организацию преступного сообщества.