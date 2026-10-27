Рената Литвинова пожаловалась на тяжелую жизнь за границей

Несколько лет назад Рената Литвинова переехала из России во Францию. Эффектная актриса давно мечтала о жизни в Париже. Еще в 2015 году Литвинова стала обладательницей двухуровневой квартиры в столице Франции. С 2022 года актриса постоянно проживает там.

На днях она отметилась на шоу Ивана Урганта. Рената пожаловалась, что страдает из-за холода в Париже. "У меня гигантская квартира, очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят. И ты говоришь консьержу: "Филипп, когда же у нас начнут топить?". Он: "Матушка-сударыня, должны сегодня вечером начать", - рассказала Литвинова.

Спасают актрису обогреватели. "Самые эффективные - маленькие, ветряные, которые сжигают кислород. У меня, кстати, газовая плита. И я везде расставляю вот эти ветродуи", - сообщила Рената.

Напомним, что в кино Литвинова почти не снимается, сейчас она предпочитает играть на сцене. Литвинова колесит по миру со своим спектаклем. Кроме того звезда сериала "Граница. Таежный роман" активно ведет соцсети, рассказывая о заграничной жизни.

Ранее Рената рассказывала, что мечтает состариться в столице Франции. "Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, буду таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!" — делилась актриса.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>