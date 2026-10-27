Сергея Соседова убили? Владелец отеля покинул Россию, записи с камер пропали

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Якобы произошел несчастный случай. Однако многие сомневаются в правдивости этой версии, среди них и друг Соседова Андрей Малахов. В своем шоу телеведущий попытался найти истинную причину трагедии.

По официальной версии, Сергей шел в свой номер в отеле, поднялся на один лестничный пролет, сделал пару шагов, чтобы перейти на другой, но неудачно оступился, и упал затылком на бетонный пол. Скорая приехала через 5 минут, музыкального критика отвезли в реанимацию, сделали операцию, но усилия медиков были тщетны. Якобы Соседов получил при падении травму, несовместимую с жизнью.

В студии Малахова появился племянник критика Олег Казанцев. Он сообщил странности, которые всплыли после похорон Сергея. Так, родным до сих пор не предоставили никаких данных о смерти Соседова и не показали видео. Кадры с трагедией видел только организатор конкурса, ради которого в Нерюнгри и приехал критик, Виктор Беззубов. Он был последним человеком, пытавшимся помочь Соседову до приезда скорой.

Чтобы получить видео, племянник Сергея вместе с корреспондентами программы "Малахов" приехал в тот самый отель в Якутии. Однако ни сочувствия, ни содействия родственник погибшего критика не удостоился. Никто не хотел разговаривать с журналистами, отмечая, что это запретило начальство. Даже администратор, дежуривший в тот день и помогавший нести Соседова до скорой, отказался от комментариев.

"Мне нужны проблемы ради того, чтобы я вам сказал правду?" — бросил он неосторожную фразу.

Владельца отеля Тамерлана Караваева корреспондентам найти не удалось. Выяснилось, что бизнесмен сразу после смерти Соседова покинул Россию, он отправился во Вьетнам.

Еще больше удивило съемочную группу поведение медиков. Поначалу Казанцева и журналистов тепло приняли в больнице, даже согласились отдать вещи Соседова, но внезапно получили некий "звонок", и у Олега потребовали документы, удостоверяющие близкое родство с Сергеем. У Казанцева таких бумажек не оказалось, в итоге пришлось покинуть больницу ни с чем.

Казанцев был шокирован происходящим в Нерюнгри, а зрители в студии Малахова решили, что так могут себя вести люди, пытающиеся скрыть преступление. В итоге племянник Соседова написал заявление в Следственный комитет и обратился лично к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и взять под личный контроль эту ситуацию.