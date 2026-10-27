Роспотребнадзор: нового варианта коронавируса нет в России

В России до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения вариантом коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 PJ.2.1. Об этом рассказали во вторник, 27 октября, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство отреагировало на публикации о том, что в Россию может прийти ультрамутировавший вариант коронавируса. Ученые и медики подчеркивали: обилие мутаций еще не делает инфекцию смертоносной.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты ведомства на постоянной основе проводят оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока случаи заражения PJ.2.1 в нашей стране не выявляли.

При этом уточняется, что основная особенность нового варианта — повышенная способность S-белка коронавируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека. Гипотетически это может способствовать более интенсивной передаче инфекции, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Между тем россиянам напоминают о важности вакцинации от гриппа. Исполняющий обязанности заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора Андрей Рудометов не исключил, что подтип вируса гриппа А, в обиходе известный как птичий грипп, способен спровоцировать пандемию. Прививка остается самым действенным средством защиты.