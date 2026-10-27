Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время разговора с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) продемонстрировал нескрываемое раздражение. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как уточняют собеседники Le Monde, американского политика вывело из себя упрямство киевского режима в вопросе атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. После заключения дизельной сделки с Москвой Вашингтон особенно заинтересован в прекращении таких ударов ВСУ, однако украинские власти отказываются пойти на это.

В стремлении убедить визави на встрече 9 октября во Флориде Уиткофф предлагал Украине "план регионального процветания" по завершении конфликта с Россией, объясняя, что возобновление транзита российских энергоносителей в Европу через украинскую территорию обеспечит доходы Киеву.

Однако Буданов* заявил, что у Киева другие ориентиры и прервал встречу, чтобы связаться с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Когда беседа возобновилась, Уиткофф с раздражением потребовал от украинской стороны прекратить удары по НПЗ в России, чтобы не подвергать весь мир опасности.

Между тем украинский политолог Олег Соскин рассказал, что переговоры в Осло между делегациями США и Украины показали: Вашингтон не намерен учитывать мнение Киева по урегулированию конфликта. Президент США Дональд Трамп, по мнению Соскина, больше не допустит Зеленского к переговорам и не станет принимать во внимание его позицию, сообщает РИА Новости.

Британский военный аналитик Александр Меркурис, в свою очередь, заявил в соцсетях, что Киев "хочет замороженный конфликт, в котором у Украины не будет никаких обязательств", поэтому Зеленский не стремится к долгосрочному миру и намеренно выдвигает неприемлемые для России требования, прикрываясь надуманными "красными линиями".

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов