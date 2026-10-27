Фильм "Слезы дракона" открыл Московский медиафестиваль "Родина в сердце"

В звуках этого инструмента слышится голос степей, свист ветра и ржание коня. Незрячий музыкант из Бурятии в совершенстве владеет моринхуром - аналогом виолончели с головой лошади. Именно этот инструмент помог Лудубу Очирову написать музыку к фильму о родной земле, не видя картинки. Для мирового кинематографа - редкий случай, а учитывая молодой возраст композитора - уникальный.

"Зрячий человек может просто посмотреть на картинку и примерно прикинуть какой темп: раз, два, три, четыре, и условно на этом четыре сделать акцент. Я же это делал так: я считал количество секунд в сцене, и потом это перемножал на количество долей в тактах", - рассказал Лудуб Очиров.

Фильм "Слезы дракона" открыл 11-й Московский медиафестиваль "Родина в сердце". Это этническая сказка по мотивам бурятских легенд.

"Мы взяли в основу легенду о происхождении озера Байкал. Однажды прилетел туда пламенный дракон, он взмахнул хвостом, земля треснула, образовалась огромная расщелина, которая заполнилась водой, и так образовалось озеро Байкал", - рассказала Татьяна Мирошник, режиссер фильма "Слёзы дракона".

В этом году на конкурс поступило почти 200 работ со всей страны, и уже начались показы на двух московских площадках - в кинотеатре "Москино - Спутник" и в концертном зале "Брюсов-холл".

В шорт-лист вошли 40 сильнейших работ - документальное кино, телепрограммы, репортажи и даже интернет-ролики. Главный критерий отбора - искренний рассказ о любви к своей земле и людях, которые не считают себя героями, но их истории могут вдохновить многих.

Среди фаворитов этого года - сюжет самарских журналистов о буднях Центра подготовки космонавтов. Зрители смогли увидеть, как рождается путь к звездам. Также в числе работ - рассказ об уникальной хоккейной команде в Архангельской области, в которой младшей спортсменке за 60, а капитану - 85 лет. Несколько фильмов на тему специальной военной операции. В Курганской области рассказали о священнике, который добровольцем отправился в зону СВО.

На большом экране - темы сохранения культуры малых народов, путешествий и духовного служения. Оценивать работы будут режиссеры, киноведы и журналисты, которые проведут свои мастер-классы. Помимо конкурсной программы, во время фестиваля покажут и художественные фильмы.