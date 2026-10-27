Устроившая провокацию Меган Маркл сбежала из Великобритании

Меган Маркл и принц Гарри в эпицентре очередного скандала. После этого стало известно, что супруги, прихватив детей, покинули Великобританию.

Все началось с того, что Гарри и Меган неделю назад побывали в Ноттингеме. Там супруги приветствовали восторженную толпу поклонников и посещали местные благотворительные организации в рамках очередной поездки, которую критики называют "псевдокоролевской".

В кулуарах судачат, что Кейт Миддлтон была вне себя от ярости после визита Сассекских в Ноттингем. Якобы ей очень неприятно наблюдать за тем, как те возвращаются в Великобританию, получают внимание и продолжают участвовать в мероприятиях, поразительно напоминающих королевские обязанности, от которых они сами когда-то решили отказаться.

В Сети судачат, что бурная реакция Кейт - результат провокации хитрой Меган, которая будто бы уже просчитала свой дальнейший ход. Чтобы не перегибать палку, Маркл приняла решение покинуть Великобританию. Тем более, сейчас у ее сына Арчи и дочки Лилибет каникулы в школе. Семейство оставило Туманный Альбион, прихватив с собой, конечно же, принца Гарри.

Кроме того, в ближайшее время Меган Маркл, которая, по слухам, с самого начала была не в восторге от перспективы переезда на родину супруга, приняла предложение поработать в Австралии. Она подтвердила, что станет ведущей местного шоу "МастерШеф. Дети" вместе с По Линг Йео. Съемки займут несколько недель и, возможно, Меган возьмет с собой Арчи и Лилибет.

"Я люблю готовить со своими детьми, поэтому наблюдать за тем, что эти юные звезды создадут на кухне, будет очень интересно. С нетерпением жду, что они приготовят!" - объявила Маркл в своем блоге.

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