Россия готова помочь дружественным странам на Ближнем Востоке в восстановлении подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов. Об этом рассказал во вторник, 27 октября, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Как подчеркнул политик, уровень развития нефтегазового машиностроения в России позволяет осуществлять поставки оборудования в дружественные страны, причем составляя достойную альтернативу мировым лицензиарам. Созданная в нашей стране система отраслевых стандартов постепенно получает признание среди арабских партнеров.

Поскольку в ходе ближневосточного конфликта были поражены нефтеперерабатывающие заводы, Россия предложила коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении. Комментируя это, Алиханов отметил, что "сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность" (цитаты по "Интерфаксу").

Укронацистам не удалось существенно повлиять на возможности российского топливно-энергетического комплекса. Министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что наша страна выстроила систему защиты нефтеперерабатывающих заводов, поэтому "пока справляемся".

Киевский режим этим страшно недоволен, как и соглашением Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива. Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский признался, что его волнует финансовый аспект: "Кто получит деньги, кто их потратит и на что? Не на восстановление Украины. Я думаю, что не на поддержку нас".