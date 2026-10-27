Очередное нацистское проявление киевского режима: врачам на Украине разрешили отказывать в помощи русскоязычных пациентов. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская объявила, что местные медики вправе не лечить тех, кто говорит по-русски.

Омбудсмен сослалась на закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который разрешает предоставлять услуги на другом языке исключительно на собственное усмотрение, поскольку "гражданин Украины не обязан знать какой-то другой язык, кроме государственного". При этом Ивановская заявила, что "это уже вопрос морали".

Комментируя это для ТАСС, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула: "Вот это и есть нацизм".

Между тем главарь киевского режима Владимир Зеленский умудрился попасться на вранье: политик-шоумен запрещает русский язык на Украине, но сам продолжает на нем говорить. В частности, Зеленский преспокойно общался по-русски, находясь в Нью-Йорке на неделе Генеральной Ассамблеи ООН.

Именно по-русски шло общение между российской делегацией и представителями Украины на переговорах в Абу-Даби в начале 2026 года. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, который руководил переговорной группой России, подчеркивал: переговорный процесс ведется "на великом русском языке".