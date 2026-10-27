Алина Загитова вышла в свет в крошечном бюстгальтере

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила торжественный гала-ужин в Москве. Для выхода в свет фигуристка выбрала провокационный наряд.

Загитова предстала перед публикой в черном бюстье в виде тонкой полоски, поверх которого накинула укороченный блейзер с атласными лацканами, завершила образ шелковая юбка-карандаш длиной чуть ниже колен с драпировкой сбоку и лентами. Алина продемонстрировала точеную фигуру, сделав акцент на пышный бюст и рельеф на прессе.

Позируя на камеру, спортсменка чуть распахнула блейзер, чтобы во всей красе продемонстрировать, что под ним. Народ от дерзкого образа Загитовой пришел в восторг. Когда кадры с ужина появились в Сети, Алину засыпали комплиментами.

Многие отметили, что фигуристка, даже завершив профессиональную карьеру, продолжает поддерживать себя в идеальной форме. "Тростиночка!"; "Красотка! Многие набирают после спорта, Алина же стала еще стройнее"; "Обожаю ее"; "Лучшая", — пишут восторженные пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что после светского раута фигуристка приехала в дом родителей. Там Алина предстала совсем в другом виде, она сняла каблуки, надев уютный спортивный костюм.