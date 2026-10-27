Литвинова рассказала о браке с Хабенским: "Сегодня решающее слово за мной, завтра — за мужем"

Константин Хабенский и Ольга Литвинова считаются одной из самых закрытых пар. Однако на сей раз артистка приоткрыла завесу тайны над их отношениями.

Летом 2013 года Ольга Литвинова вышла замуж за Константина Хабенского. "Дату не спрашивайте, тут сложновато будет. Но время года, и место, и обстоя­тельства самого момента помню отлично, пока еще не забыла. И "да" — был мгновенный ответ", - отметила актриса.

Так как оба актеры, у них очень гибкие границы между работой и личной жизнью. "Нет какого-то строгого разделения, поскольку очень сложно разложить жизнь и работу по разным полочкам. Обсуждаем ли мы театральные новости дома? Бывает. Но это не то, что входит в наши правила. Часто я могу узнать что-то интересное скорее от коллег, чем от мужа. И каким бы лукавством это сейчас ни казалось — это чистая правда! Костя — человек невероятно занятой. Бывает, мы и двумя словами не успеваем обмолвиться за день", - сообщила Литвинова.

Кроме того, муж время от времени высказывает свое мнение об актерской работе жены. "Помню, как после просмотра одной моей давней работы Костя сказал мне: "Значит так: бери лис­ток, садись за стол, записывай…" - отметила артистка.

По ее словам, в браке с Константином Хабенским она развила в себе несколько "суперспособностей". "Например, я выяснила, что умею находить пульт от телевизора быстрее всех, раскладывать вещи по местам, о существовании которых кто-то даже не подозревает, и засыпать под звуковое сопровождение (точнее — вопреки ему)", - рассказала Ольга.

Свой брак актриса воспринимает не как профессию и не как призвание. "Для меня брак — все-таки про отношения между двумя равными людьми, а не про роль, которую нужно исполнять. Это про доверие, ответственность, про умение быть рядом и в радости, и в трудностях", - заключила актриса.

Литвинова уверена, что брак - это "совместное творчество" и кого-то одного главным в отношениях назвать нельзя. "У нас, по-моему, вечная ротация: сегодня решающее слово за мной, завтра — за мужем, а по факту мы просто стараемся прислушиваться друг к другу", - сообщила Литвинова Marie Claire.

А еще в браке важен, как воздух, юмор, без которого, по мнению актрисы, "может быть душновато".

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