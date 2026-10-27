Два жителя Брянской области стали жертвами атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал во вторник, 27 октября, глава региона Егор Ковальчук.

Как сообщил политик в своем "Макс"-канале, двое мужчина погибли в Бежицком районе в результате сброса взрывных устройств с дронов, которые запускали укронацисты.

Ковальчук заверил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь, а также призвал жителей Брянщины к осторожности и внимательности.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости, сообщил про резкое увеличение числа детей, пострадавших и погибших в результате атак украинских боевиков. Дипломат заявил, что это напрямую связано с предоставлением Киеву так называемого европейского кредита на 90 миллиардов евро, которые пошли на массовую закупку ударных дронов.

Мирошник рассказал, как жителей Купянска-Узлового в Харьковской области бандеровцы выкуривали из укрытий фосфорными боеприпасами, выгоняя их под удары дронов. Представитель МИД России подчеркнул: такие страшные преступления не имеют срока давности, а совершившие их не подлежат амнистии.