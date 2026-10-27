Два человека погибли при атаке БПЛА на Брянскую область

Два жителя Брянской области стали жертвами атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал во вторник, 27 октября, глава региона Егор Ковальчук.

Как сообщил политик в своем "Макс"-канале, двое мужчина погибли в Бежицком районе в результате сброса взрывных устройств с дронов, которые запускали укронацисты.

Ковальчук заверил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь, а также призвал жителей Брянщины к осторожности и внимательности.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости, сообщил про резкое увеличение числа детей, пострадавших и погибших в результате атак украинских боевиков. Дипломат заявил, что это напрямую связано с предоставлением Киеву так называемого европейского кредита на 90 миллиардов евро, которые пошли на массовую закупку ударных дронов.

Мирошник рассказал, как жителей Купянска-Узлового в Харьковской области бандеровцы выкуривали из укрытий фосфорными боеприпасами, выгоняя их под удары дронов. Представитель МИД России подчеркнул: такие страшные преступления не имеют срока давности, а совершившие их не подлежат амнистии.