Словакия готова принять подготовительные встречи для украинского урегулирования. Об этом заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.

Политик, посетивший в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, написал в социальных сетях, что Братислава готова внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине и предоставить площадку для подготовительных встреч.

Как подчеркнул Бланар, "диалог — это основной инструмент дипломатии", поэтому "нам необходимо говорить с Россией". Министр заверил, что словацко-российские отношения и впредь останутся прагматичными и конструктивными, развиваясь в областях, не затронутых санкциями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что "пока речь идет об Абу-Даби" в качестве места проведения потенциального нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Однако говорить о проработке конкретных документов и предложений политик отказался, призвав не забегать вперед.

Российские власти не раз приглашали предводителя киевского режима Владимира Зеленского в Москву, обещая ему полную гарантию безопасности в случае прибытия на российскую территорию. Однако утративший легитимность президент Украины наотрез отказывается ехать в Россию, хотя и уверяет в готовности к конструктивному диалогу.