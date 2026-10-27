Масштабной научной инициативе - комплексной программе "Роснефти" по изучению Арктики - исполнилось 15 лет. За это время создана уникальная база данных, проведены буксировки айсбергов, а также первые в истории геологические и гидрометеорологические исследования северных морей.

Здесь айсберги весом в миллион тонн, а лёд движется, словно живой. В этих суровых условиях вот уже 15 лет "Роснефть" ведёт масштабные научные исследования, чтобы изучить хрупкую природу региона и построить геологическую модель шельфа российской Арктики.

"Мы отработали на всех морях российской Арктики. Большая часть морей не имела научных параметрических скважин, и породы, которые слагают эти моря, не было известно какого они возраста и когда образовались", - отметил Андрей Колюбакин, эксперт Арктического научного центра "Роснефти".

При содействии "Роснефти" сформирована крупнейшая в мире База данных природных параметров Арктики. Ученые исследовали свыше 330 видов живых существ - от моллюсков до млекопитающих. Особое внимание - символу компании - белому медведю. Впервые в истории провели полномасштабный учет Карской субпопуляции - насчитали свыше 3000 особей, хотя по прогнозам цифра была в три раза меньше.

"Мы видим отличие популяции Баренцева моря, медведя Баренцева моря, поведение медведей Карского моря - оно абсолютно различно. По оценкам, предположим, перемещения самок с медвежатами после выхода из родовых берлог, у них абсолютно разное поведение. Самки земли Франца Иосифа практически сразу уходят на дрейфующие льды вместе с медвежатами", - рассказал Илья Мордвинцев, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Арктический научный центр "Роснефти" создавался с амбициозной целью - собрать достоверные данные для ответственного изучения арктического шельфа. Развёрнута наблюдательная сеть из 8 метеостанций и 16 буйковых станций. Сегодня это полный цикл работ - от экспедиций и фундаментальной науки до геологических моделей всех морей российской Арктики.