Сварщики "Мосгаза" взяли медали на международном конкурсе профмастерства в Китае

Сварщики "Мосгаза" стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае. Они завоевали 7 из 9 медалей, причём больше половины - золотые. Всё это стало возможным благодаря многолетнему труду и тренировкам. На предприятии создана авторитетная школа сварки, которая позволяет постоянно оттачивать мастерство.

С этим не поспоришь! Семь из девяти медалей сборной России завоевали специалисты "Мосгаза". Конкуренция была серьезной - за награды боролись 450 участников со всего мира, а требования к качеству сварных швов – строжайшие. Любой микродефект мог лишить призового места. При этом варить нужно было не только идеально, но и быстрее всех.

Ведущий инженер службы главного сварщика Константин Константинов участвовал в двух номинациях. В высокотехнологичной "Виртуальная сварка" взял золото. Точность ведения шва, соблюдение угла наклона и сохранение дугового зазора оценивал специальный тренажер. Для Константина это знакомая дисциплина: на международном чемпионате он выступает в пятый раз.

"Судя по опыту предыдущему, мы понимаем, что самые сильные соперники наши - это сами китайцы. С ними очень тяжело состязаться. Я надеялся только на золото. Естественно, приятно увидеть, когда ты первый в списке и ты понимаешь, что ты выиграл золотую медаль", - отметил Константин Константинов, ведущий инженер Службы главного сварщика АО "МОСГАЗ".

А вот в новой для себя номинации – "роботизированная сварка" - Константин немного нервничал. Самым сложным оказалось программирование роборуки, не только из-за языкового барьера.

"У нас есть роботизированный комплекс, на котором мы отрабатываем различные технологии. Мы принцип понимали, да, но у всех разное программное обеспечение, разное оборудование сварочное. И то есть нам пришлось уже на конкурсе, скажем так, без подготовки, видя толщину детали, положение шва, задавали параметры сварочные, задавать геометрию, как роботу двигаться. Неплохой результат, мы заняли третье место", - отметил Константин Константинов.

Практически сразу после триумфального возвращения из Китая сварщики приступили к обычной работе на предприятии. А ее немало: компания обслуживает более 9 тысяч газовых сетей столицы. Победа победой, а профессиональные обязанности никто не отменял, говорит Александр Тихонов, электрогазосварщик 6 разряда. За его плечами - более 20 лет опыта.

"Я участвовал в конкурсе "Газовая сварка ацетиленовым кислородным пламенем". Сложность заключается в том, что это, наверное, такая самая жаркая сварка, там 3,5 тысячи градусов метал разогревается. И очень сложно терпеть, там подгорают пальцы", - отметил Александр Тихонов, электрогазосварщик 6 разряда в Управлении аварийно-восстановительных работ АО "МОСГАЗ".

На выполнение задания отводилось 140 минут. Отвлекаться нельзя было ни на секунду: от точности движений зависело качество сварного соединения. Нужна была выдержка и предельная концентрация. Александр справился и завоевал серебряную медаль.

"Сначала присутствует какое-то волнение. Но после того, как я зажигаю горелку, беру в руки сварочную проволоку, я понимаю, что я просто делаю свою работу, которую я делаю постоянно в своем любимом городе", - рассказал Александр Тихонов, электрогазосварщик 6 разряда в Управлении аварийно-восстановительных работ АО "МОСГАЗ".

Александр работает в управлении аварийно-восстановительных работ. Он не только устраняет инциденты, но и помогает коллегам на объектах, где прокладывают газопроводы. От мастерства сварщика зависит герметичность соединений, а значит и безопасность жителей Москвы.

"Порядка 100 тысяч сварщиков ежегодно проходят подтверждение своей квалификации. И почему это нужно? Профессия сварщика она достаточно уникальна и высокотехнологична, и вместе с этим требует постоянного навыка. Особенности каждой отрасли - они тоже должны учитываться", - отметил Андрей Прилуцкий, руководитель СРО Ассоциация "НАКС".

Без сварщиков не обойтись ни в строительстве, ни в промышленности, ни в коммунальном хозяйстве. А результаты чемпионата в Китае еще раз подтвердили: наши специалисты - лучшие в мире.