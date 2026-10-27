Малахов раскрыл тайную любовь Сергея Соседова: приходит на могилу с ребенком, оставляет именные венки

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

После погребения на погосте появилась таинственная девушка, на руках она держала ребенка. Журналисты попытались с ней заговорить, но незнакомка попросила не задавать ей вопросов. Кто эта девушка, попытался выяснить Андрей Малахов.

На днях съемочная команда шоу "Малахов" отправились вместе с сестрой Соседова Любовью Казанцевой на кладбище, там они обнаружили свежий венок. "От Анны и Феденьки", — было написано на черной ленте, украшающей композицию. Журналисты предположили, что цветы на могилу принесла та самая девушка с похорон.

Сестра музыкального критика заявила, что если у Сергея осталась возлюбленная, семья ее обязательно примет. А наследнику будут рады особенно, ведь Соседов всю жизнь мечтал о ребенке.

"Если эта женщина с его ребенком, то никто не отказался бы от нее. Ее бы приняли в семью. Возможно, Сережа о многом не успел нам рассказать. Мы ведь ничего не знаем про наследство, что у него было, что осталось. Если бы были наследники, то все бы рады были", — заявила Любовь Казанцева.

Собравшиеся в студии шоу близкие Соседова предположили, что он мог скрыть столь личную информацию. А в поведении Сергея нашли намеки на отношения. Так, музыкальный критик резко перестал говорить о том, что одинок и у него проблемы с личной жизнью, хотя ранее постоянно высказывался про несчастную любовь. Кроме того, Соседов купил квартиру в новом ЖК по соседству с домом мамы. Не планировал ли он привести в это гнездышко девушку?

Но почему же он не рассказал обо всем публично? Никто в студии не смог дать ответ на этот вопрос. Приятели отмечают, что в жизни Сергей был закрытым человеком и не делился тем, что у него на душе.