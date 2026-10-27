Движение трамваев на севере Москвы восстановили

Движение трамваев на улице Костякова на севере Москвы восстановлено. Утром там произошла авария. Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, с рельсов сошли две тележки трамвая.

В связи с этим 27-й и 29-й маршруты между Соболевским проездом и метро "Дмитровская" были временно изменены. Перед запуском движения проехал первый трамвай без пассажиров, так специалисты проверили инфраструктуру и убедились в безопасности.

Что же стало причиной аварии, выяснит специальная комиссия.

"Трамвай обслуживается по контракту жизненного цикла. Сервисная компания отвечает за техническую исправность вагонов, которые выходят на линию. За управлением вагона 2021 года производства находился водитель, который успешно прошел предрейсовый медицинский осмотр", - сообщил Павел Сёмкин, начальник Отдела информирования метрополитена, трамваев, автовокзалов Службы внешних связей Московского метрополитена.