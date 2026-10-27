Путин поговорил по телефону с лидерами Финляндии и Норвегии

Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия финского президента. Там отметили, что разговор состоялся по инициативе Хельсинки и Осло.

В заявлении канцелярии президента Финляндии Александра Стубба подчеркивается, что целью разговора было напрямую донести до Владимира Путина послания, касающиеся будущих переговоров по Украине.

"Разговор был откровенным и содержательным. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны напрямую повлияет на безопасность наших стран и Европы в целом. Для завершения войны необходимы прямые переговоры", — заявил Стубб.

Главы Финляндии и Норвегии подчеркнули, что продолжат поддержку Украины.